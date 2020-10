COMENTARIU lui Sorin Avram, dupa ce judecatorii nu i-au validat mandatul lui Astrid Fodor: 'Cazul primarului de la Sibiu, rezolvat de avocatul Klaus Iohannis'

”La Judecătoria Sibiu lucrează oameni incompetenţi şi neexperimentaţi. Acest verdict l-a dat Astrid Fodor, primarul reales, dar nevalidat al Sibiului, moştenitoarea scaunului pe care a stat Klaus Iohannis până a se muta pe fotoliul de la Cotroceni.

Primarii de la Sibiu cunosc mult mai bine legea decât judecătorii sibieni, după cum o spune Astrid Fodor: „Da, astăzi (vineri - n.r.) am vorbit cu preşedintele (Klaus Iohannis - n.r.). O convorbire scurtă. Preşedintele era la Consiliul European, la Bruxelles, dar am discutat scurt această situaţie. Bineînţeles că m-a încurajat domnul preşedinte. Domnul preşedinte cunoaşte foarte bine legislaţia şi este convins că se va ţine cont de ceea ce zice legea. Tot numai acelaşi lucru îl discutăm: respectarea legii. Da, eu l-am sunat. Eu bineînţeles că sper că voi câştiga. Nu pot să cred că se continuă în acest mod şi la Tribunalul Sibiu. La Tribunalul Sibiu sunt judecători cu mai multă experienţă, competenţi şi am toată încrederea că se vor apleca asupra documentelor pe care le vom depune la dosar”.”, scrie, într-un comentariu pentru mediafax.ro, Sorin Avram.

”Declaraţiile doamnei Fodor pun într-o lumină nefavorabilă Judecătoria Sibiu şi în acelaşi timp pun presiune pe judecătorii de la Tribunalul Sibiu, judecători care trebuie să-i permită instalarea în funcţia de primar, pe care a câştigat-o la alegerile din 27 septembrie. Pe post de avocat, după cum reiese din declaraţiile doamnei Fodor, este Klaus Iohannis. Şi care instanţă şi-ar permite să-l contrazică pe preşedintele României, despre care se ştie că este apărătorul numărul 1 al statului de drept, nu-i aşa?

Apoi, trebuie ţinut cont de faptul că în ceea ce priveşte incompatibilitatea constatată de ANI în cazul doamnei Fodor se pronunţă cineva cu experienţă în domeniu, Klaus Iohannis trecând el însuşi printr-un proces de incompatibilitate. Proces pe care l-a câştigat, victoria în faţa instanţei permiţându-i să ocupe cea mai înaltă funcţie în stat. Verdictul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în cazul Iohannis a fost dat în ianuarie 2015, după ce primarul de la Sibiu câştigase alegerile prezidenţiale, dar asta-i altă poveste. Cum altă poveste este şi cea în care preşedintele Klaus Iohannis a numit-o judecător la Curtea Constituţională pe preşedinta ÎCCJ, Livia Stanciu, mandatul acesteia început în 2016 fiind unul de 9 ani.

Declaraţiile făcute de Astrid Fodor după dialogul avut cu preşedintele României, Klaus Iohannis, vor avea darul de a-i determina pe judecătorii de la Tribunalul Sibiu să-şi demonstreze experienţa şi competenţa despre care vorbea realeasa, pentru a nu-l dezamăgi pe apărătorul numărul 1 al statului de drept, dar şi pentru a nu-i supăra pe alegătorii sibieni care au votat-o pe moştenitoarea domnului Iohannis.

Succes în noul mandat de primar, doamnă Astrid Fodor!”, adaugă Sorin Avram.

