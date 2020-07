Comercianti de vise surprinsi in flagrant, in Vama Veche

Jandarmii au surprins în flagrant, în staţiunea Vama Veche, o persoană care dorea să „comercializeze” 15 folii care conțineau muguri vegetali de culoare verde, șapte pliculeţe cu pulbere de culoare albă şi un comprimat de culoare albastră.În această noapte, în jurul orei 01:00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Grupării Mobile care se afla în misiune de asigurare a ordinii şi siguranţei publice în staţiunea Vama Veche, pe strada Tudor Vladimirescu, a observat un tânăr care oferea altei persoane, mai multe pliculețe.La vederea jandarmilor, cei doi cu vârsta de 25 ani, respectiv 30 de ani, au început să se agite, au făcut la stânga-mprejur și au încercat să dispară. Când au văzut că și în spatele lor sunt alți jandarmi și îi somează, primul a aruncat pe jos câteva folii de aluminiu și s-au oprit. Au fost întrebați dacă mai au ceva asupra lor. Au declarat că nu au mai au nimic şi li s-a făcut controlul corporal sumar şi al bunurilor pe care le deţineau.Lângă gard, jandarmii au găsit șapte folii care conțineau muguri vegetali de culoare verde, un plic transparent autosigilant în care erau șapte pliculeţe cu pulbere de culoare albă şi un comprimat de culoare albastră. Tânărul, cel de 25 de ani, din București, a spus că dorea să-i vândă celei de-a doua persoană, mai multe folii cu muguri de culoare verde. A fost întrebat unde este cazat și dacă mai are și alte pliculețe. A spus că stă la cort și nu mai are alte pliculețe. Când jandarmii l-au însoțit spre locul de cazare a spus că mai are în cort și alte pliculețe. Ajunși la locul de cazare, în cort, au mai fost găsite alte opt folii cu muguri vegetali de culoare verde.Celui în cauză i-au fost întocmite actele de sesizare pentru deținere și comercializare de substanțe înterzise, acestea urmează a fi înaintate la BCCO Constanța în vederea continuării cercetărilor.Sursa foto: GJM Constanța