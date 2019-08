Comertul ambulant din statiunea Mamaia, sanctionat de politistii locali (galerie foto)

Polițiștii locali au acționat în zona de promenadă din Satul de Vacanță, Stațiunea Mamaia și pe sectoarele de plajă din sudul, centrul și nordul stațiunii, în vederea combaterii comerțului ilicit, fiind aplicate 40 amenzi contravenționale pentru acte de comerț.ambulant/neautorizat, dispunându-se măsuri complementare de confiscare a mărfurilor deținute în scopul vânzării în mod nelegal, în conformitate cu prevederile Legii nr.12/1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.De asemenea, au fost aplicate 115 sancțiuni contravenționale in zona de promenada și in stațiune, din care 112 în conformitate cu prevedrile H.C.L nr.184/2013 privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța pentru staționarea autovehiculelor pe spațiul verde si 3 sanctiuni contravenționale au fost constatate pentru consum de alcool și apelare la mila publicului, în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991 pentru sancționare faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.Cuantumul total al celor 159 sanctiuni contravenționale s-a ridicat la suma de 69.900 lei.Concomitent cu aceste acțiuni de prevenire și combatere a unor fapte de natură antisocială, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice au acționat în scopul asigurării și menținerii siguranței traficului rutier în Stațiunea Mamaia, ocazie cu care au fost aplicate un număr de 178 sancțiuni contravenționale, în cuantum de 103.850 lei, după cum urmează:- 11 pentru opriri neregulamentare, în conformitate cu prevederile art. 142, lit. a din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.- 17 pentru staționări neregulamentare, în conformitate cu prevederile art. 143, lit. a din O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.- 2 pentru ocuparea unui loc de parcare marcat corespunzător pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.- 148 pentru ocuparea unui loc de parcare in parcările cu plata cu tarif orar fără achitarea tarifului de parcare sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata, în conformitate cu prevederile H.C.L Nr.235/28.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanta.S-a dispus măsura ridicării a unui număr de 26 autovehicule, în scopul fluidizarii traficului rutier și vizibilitatea acestora în zona trecerilor de pietoni sau a marcajelor rutiere.Același tip de activități specifice s-au derulat săptămâna trecută ( 19.08.2019-25.08.2019) pe sectoarele de plajă din Constanța, Faleza Cazino din zona penisulară și Portul turistic Tomis, ocazie cu care au fost încheiate 18 de procese verbale de constatare și sancționare a contravenției pentru acte de comert ambulant , în valoare de 8750 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr.12/1990 - privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite.Sursă foto: Poliţia Locală Constanţa