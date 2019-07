Comisarul Marius Dinca: "Imi este rusine. Politia pazeste un criminal, in timp ce acesta isi desavarseste crima"

Marius Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Politiei Orasului Fieni, comisarul Marius Dinca, a reactionat dur in urma tragediei de la Caracal, care a socat o tara intreaga. El spune ca Alexandra ar fi putut fi salvata daca politistii ar fi ajuns la ea mai repede, iar apelul ei ar fi fost luat in serios. Alexandra Macesanu, fata rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, a purtat, cu o ora inainte de a muri, o discutie telefonica cu politistul care a preluat apelul de la STS. Este groaznic ce s-a intamplat. Imi este rusine, lucrez intr-un sistem bolnav, putred. Este inadmisibil. Sunt bulversat. Politia pazeste un criminal, in timp ce acesta isi desavarseste crima, pentru a nu-i incalca drepturile. In ce tara traim?”, a scris pe pag ...