Comisarul "Parcare", soimul Ipejeului! De cand cu iubita paroasa a ramas cu sechele? Smecher mai esti matale! Ai si frati?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Babele barfitoare trebuie sa va zica musai ceva. Bre, tot am stat si ne-am gandit daca sa va povestim sau nu despre un pulitai pe nume Banel Brujburel, un ditamai comesarul saf la centrele operationale. Bai nene! Comesaul asta este cel mai tare militian din tara. Are cel mai mult timp liber, sta si se holbeaza incontinuu pe geam, ii fug ochii dupa politiste de numa numa si mai mult decat atat o face pe seful. Nu le credeti pe babe? Bre, va spunem cu mana pe inima ca comesarul asta nu face altceva decat sa se uite pe geam si sa-si bata joc de cativa politisti care stau de veghe la intrarea in IPJ. Brujburel ar trebui sa-si schimbe numele. Domn' comisar, nu vrei matale sa-ti spunem Comisarul "Parcare"? Hai bre ca stii ...