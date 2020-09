Comisarul Radu Gavriș se intoarce la Poliția Capitalei

Comisarul Radu Gavriş câștigă prima rundă a procesului deschis Inspectoratului General al Poliției Române, după ce, fostul șef al Poliției, Liviu Vasilescu, l-a detașat la IPJ Harghita chiar înainte de a demisiona. Tribunalul București a suspendat, miercuri, executarea dispoziției fostului șef al IGPR, până la judecarea procesului de fond, a ultimei decizii semnate de Liviu […] The post Comisarul Radu Gavriș se întoarce la Poliția Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.