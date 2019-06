Comisia de cod electoral inlatura un obstacol important in calea votului din diaspora

Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis, joi, ca listele electronice suplimentare din strainatate sa fie generate in format electronic in mod automat pe baza datelor inregistrate in sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV).