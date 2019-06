Comisia de cod electoral: MAE acuza ca votul la europarlamentare + referendum a durat 6-8 minute in strainatate și face PROPUNERI de schimbare a legii

Secretarul general al MAE, Laura Elena Chiorean, a declarat luni, in comisia parlamentara de cod electoral, ca ministerul nu a avut nicio vină in formarea cozilor la vot in strainatate:

alegerile au fost coordonate de BEC, MAE a ajutat logistic

birourile electorale din strainatate au organizat alegerile

MAE a indeplinit exclusiv atributii de ordin logistic, nu a stabilit cadrul desfasurarii alegerilor si nici a interpretarii legii electorale

principala cauza (a cozilor la vot) din punctul nostru de vedere se refera la dublarea cu referendumul, in practica timpul de vot era de 2 minute si s-a ajuns la un timp de 6-8 minute pe care cetateanul l-a petrecut in sectia de votare

MAE a aprobat toate solicitarile venite de la misiunile diplomatice

propunem introducere vot anticipat prelungit cel putin 3 zile si vot prin corespondenta pentru toate tipurile de scrutine

Citește și: Victor Ciorbea a ieșit din schemă și nu va mai fi Avocat al Poporului: cine este favorit să-l înlocuiască .