Comisia Europeana a adoptat propunerea privind obiectivul neutralitatii climatice pana in 2050

Comisia Europeană a adoptat miercuri o propunere legislativă ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie să fie aprobat de Parlamentul European şi de Consiliu pentru a deveni lege europeană, ar angaja Uniunea Europeană faţă de reducerea emisiilor sale nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050. Documentul sintetizează planul UE de atingere a ''neutralităţii climatice până în 2050'', a scris pe Twitter comisarul european pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira. @EU_Commission adopted first ???????? EU-wide Climate Law enshrining objective of climate neutrality by 2050. This is climate imperative and matter of inter-generational responsibility. We discussed w/ @GretaThunberg who recalled on behalf of future generations that time to act is now!— Elisa Ferreira (@ElisaFerreiraEC) March 4, 2020 Executivul comunitar şi-a propus deja ca obiectiv reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană până în 2030 comparativ cu nivelul din 1990. La 11 decembrie anul trecut, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, o foaie de parcurs menită să asigure durabilitatea economiei europene, prin transformarea provocărilor legate de climă şi de mediu în oportunităţi în toate domeniile de politică şi prin garantarea unei tranziţii care să fie echitabilă pentru toţi şi favorabilă incluziunii tuturor. Pactul ecologic european stabileşte măsuri ce vor transforma Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050, vor dinamiza economia, vor îmbunătăţi sănătatea şi calitatea vieţii cetăţenilor, vor ocroti natura şi vor garanta că nimeni nu este lăsat în urmă. Pactul oferă o foaie de parcurs care conţine acţiuni menite să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară curată şi să pună capăt schimbărilor climatice şi să reducă poluarea. El prezintă investiţiile necesare şi instrumentele de finanţare disponibile şi explică modul în care se va asigura o tranziţie justă şi favorabilă incluziunii. AGERPRES/(AS - autor: Tudor Martalogu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)