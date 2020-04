Comisia Europeana a extins cadrul temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia

Comisia Europeană a adoptat, vineri, o modificare ce extinde cadrul temporar adoptat la 19 martie 2020 pentru ca statele membre să poată să accelereze cercetarea, testarea şi fabricarea de produse relevante pentru coronavirus, să protejeze locurile de muncă şi să sprijine şi mai mult economia în contextul epidemiei de coronavirus, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Cadrul temporar modificat va fi în vigoare până la sfârşitul lunii decembrie 2020. În vederea asigurării securităţii juridice, Comisia va evalua, înainte de data menţionată anterior, dacă durata sa trebuie prelungită.

"Modificarea adusă astăzi cadrului temporar le va permite statelor membre să sprijine în şi mai mare măsură întreprinderile care dezvoltă şi fabrică produsele atât de necesare pentru combaterea coronavirusului, cum ar fi vaccinurile, medicamentele, dispozitivele medicale, dezinfectanţii şi echipamentele de protecţie. Deci, se poate acorda un sprijin suplimentar pentru proiectele transfrontaliere dintre statele membre şi pentru livrarea rapidă a produselor. În plus, am extins cadrul temporar pentru a le oferi statelor membre noi posibilităţi de reducere a constrângerilor în materie de lichidităţi cu care se confruntă întreprinderile şi pentru a salva locuri de muncă în sectoarele şi regiunile deosebit de afectate de această criză", a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager.

La 19 martie, Comisia a adoptat, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, un nou cadru temporar privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia în contextul epidemiei de coronavirus. Cadrul temporar recunoaşte faptul că întreaga economie a UE se confruntă cu o perturbare gravă şi le permite statelor membre să utilizeze flexibilitatea deplină prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a sprijini economia, limitând totodată consecinţele negative asupra condiţiilor de concurenţă echitabile din cadrul pieţei unice.

Modificarea adoptată astăzi extinde cadrul temporar prin oferirea a cinci tipuri suplimentare de măsuri de ajutor: sprijin pentru cercetarea şi dezvoltarea relevante pentru coronavirus, statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale activităţilor de cercetarea şi dezvoltarea relevante pentru antivirale aferente coronavirus şi alte antivirale pertinente; sprijin pentru construirea şi modernizarea infrastructurilor de testare, statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avantaje fiscale, avansuri rambursabile şi garanţii de acoperire a pierderilor pentru a sprijini investiţiile care să permită construirea sau modernizarea instalaţiilor necesare pentru dezvoltarea şi testarea produselor care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus, până la prima dezvoltare industrială. Printre acestea se numără medicamente (inclusiv vaccinuri) şi tratamente, dispozitive şi echipamente medicale (inclusiv ventilatoare şi îmbrăcăminte de protecţie, precum şi instrumente de diagnosticare), dezinfectanţi, instrumente de colectare şi prelucrare a datelor care contribuie la combaterea extinderii virusului; sprijin pentru fabricarea de produse care contribuie la combaterea epidemiei de coronavirus, statele membre pot să acorde ajutoare sub formă de granturi directe, avantaje fiscale, avansuri rambursabile şi garanţii de acoperire a pierderilor pentru a sprijini investiţiile care să permită fabricarea rapidă a produselor relevante pentru coronavirus.

Alte două tipuri suplimentare de ajutor oferite de CE vizează: sprijin specific sub formă de amânare a plăţii impozitelor şi/sau suspendări ale contribuţiilor de asigurări sociale, statele membre pot să acorde amânări specifice ale plăţii impozitelor şi ale contribuţiilor de asigurări sociale în acele sectoare sau regiuni sau pentru acele tipuri de întreprinderi care sunt cel mai grav afectate de epidemie şi sprijin direcţionat sub formă de subvenţii salariale pentru angajaţi, statele membre pot să contribuie la costurile salariale ale acestor întreprinderi în sectoarele sau regiunile care au fost cel mai puternic afectate de epidemia de coronavirus şi care, în caz contrar, ar fi trebuit să disponibilizeze personal.

Cadrul temporar modificat extinde, de asemenea, tipurile de sprijin existente pe care statele membre le pot acorda întreprinderilor care au nevoie de ajutor. De exemplu, acesta le permite acum statelor membre să acorde împrumuturi cu dobândă zero, garanţii pentru împrumuturi care să acopere 100% din riscuri sau să furnizeze fonduri proprii până la valoarea nominală de 800.000 euro per întreprindere. Acest sprijin poate fi combinat, de asemenea, cu aşa-numitele ajutoare de minimis (pentru ca ajutoarele per întreprindere să poată fi de până la un milion euro) şi cu alte tipuri de ajutoare. Această măsură ar trebui să fie utilă în special pentru a satisface foarte rapid nevoile urgente de lichidităţi ale întreprinderilor mici şi mijlocii.

Comisia precizează că evaluează în mod continuu dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru a completa setul de instrumente aflate la dispoziţia statelor membre pentru a-şi sprijini economiile în aceste momente dificile şi pentru a ajuta întreprinderile să revină în forţă după încetarea crizei, inclusiv printr-o nouă modificare a cadrului temporar. În acest context, Comisia analizează, de asemenea, normele existente privind ajutoarele de stat, pentru a verifica coerenţa acestora cu principiile aprobate în cadrul temporar privind măsurile de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de coronavirus.