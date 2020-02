Comisia Europeana a lansat o consultare publica cu privire la Planul european de lupta impotriva cancerului

Comisia Europeană a lansat marți la nivelul UE, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, o consultare publică cu privire la Planul european de luptă împotriva cancerului, care va contribui la elaborarea planului, va identifica domeniile-cheie și va analiza acțiunile viitoare, anunță MEDIAFAX.

Comisia Europeană lansează consultarea publică referitoare la evenimentul „Planul european de luptă împotriva cancerului: E nevoie de eforturi mai susținute” găzduit de Parlamentul European. Evenimentul, deschis de Ursula von der Leyen, președintele Comisiei, aduce laolaltă cetățeni, pacienți bolnavi de cancer și supraviețuitori pentru a-și împărtăși experiențele personale, precum și o gamă largă de părți interesate, de la lideri politici la cadre medicale și ONG-uri, potrivit comunicatului Reprezentanței CE în România.

”Astăzi, cu ocazia Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului, ne angajăm pe o cale comună care va conduce la Planul de acțiune european de luptă împotriva cancerului. Împreună putem schimba lucrurile: prin prevenire și cercetare, printr-o nouă strategie în materie de date și prin egalitatea de tratament în întreaga Europă”, a declarat von der Leyen.

În acest context, Stella Kyriakides, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, a declarat: „Cancerul este un domeniu în care cetățenii UE se așteaptă să luăm măsuri decisive. Succesul Planului va depinde de implicarea deplină a cetățenilor, a pacienților care suferă de cancer, a părților interesate și a actorilor de la nivel european, național și local. Invit pe toată lumea să participe și să facă acest plan cât mai ambițios și mai eficient posibil. Împreună putem schimba lucrurile”.

Planul european de luptă împotriva cancerului, care va fi prezentat până la sfârșitul acestui an, va propune acțiuni pentru fiecare etapă esențială a bolii:

Măsuri de prevenire: Prevenirea este cel mai simplu și mai eficient mod de a reduce incidența cancerului în UE. Măsurile în materie de prevenire ar putea include un acces mai bun la o alimentație sănătoasă și la acoperire vaccinală; măsuri de reducere a factorilor de risc de mediu, cum ar fi poluarea și expunerea la substanțe chimice; cercetarea și sensibilizarea.

Depistarea și diagnosticarea precoce: Măsurile de îmbunătățire a șanselor de a obține rezultate prin diagnosticarea precoce ar putea include creșterea gradului de acoperire a populației țintă pentru depistarea cancerului; utilizarea intensivă a soluțiilor digitale și asistență tehnică pentru statele membre.

Tratament și îngrijire: Măsurile de îmbunătățire a rezultatelor îngrijirii și tratamentului cancerului ar putea include îmbunătățirea accesului la tratamente de înaltă calitate și adoptarea de noi terapii; măsuri de asigurare a disponibilității și accesibilității din punct de vedere financiar a medicamentelor esențiale; inovare și cercetare.

Calitatea vieții: Măsurile de asigurare a celei mai bune calități posibile a vieții pentru pacienții care suferă de cancer, pentru supraviețuitori și pentru îngrijitori ar putea include măsuri de îmbunătățire a reintegrării profesionale; prevenirea discriminării; acordarea de îngrijiri paliative și transferurile de bune practici.

”Scopul consultării publice este de a le permite cetățenilor europeni și părților interesate să contribuie și să își exprime opinia cu privire la cele mai bune modalități de abordare a acestei probleme în UE. Rezultatele consultării vor contribui la conturarea planului european de luptă împotriva cancerului și la identificarea domeniilor și a sferei de aplicare a acțiunilor viitoare. Consultarea va fi deschisă timp de 12 săptămâni. În plus față de consultarea publică, Comisia lansează astăzi o consultare cu privire la foaia de parcurs pentru plan, care se va derula timp de patru săptămâni”, se mai arată în comunicat.

Până în iulie, se vor discuta cu statele membre anumite elemente ale planului și se vor organiza consultări specifice cu părțile interesate.

Lupta împotriva cancerului are o importanță fundamentală pentru viitorul Europei. Un nou caz de cancer este diagnosticat în UE la fiecare 9 secunde. Cancerul este a doua cauză a mortalității după bolile cardiovasculare. În plus, incidența cancerului constituie o povară imensă pentru sistemele de sănătate și sociale, exercită presiuni asupra bugetelor guvernamentale și are un impact negativ asupra productivității și creșterii economice, inclusiv asupra sănătății forței de muncă din UE. Cancerul este o boală complexă cauzată de o combinație de factori multipli, inclusiv predispoziția genetică, influențele mediului sau ale stilului de viață și agenți infecțioși. Până în 2035, cazurile de cancer s-ar putea dubla și, în absența unor măsuri suplimentare, această boală ar putea deveni principala cauză de deces în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, 40 % din totalul cazurilor de cancer pot fi prevenite dacă se implementează recomandările de reducere a riscului, astfel cum se prevede în Codul european împotriva cancerului.