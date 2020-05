Comisia Europeana a publicat orientari privind relansarea sectorului turismului

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, un pachet de orientări şi recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricţiile de călătorie şi pentru a permite întreprinderilor din domeniul turismului să îşi redeschidă porţile, respectând în acelaşi timp măsurile sanitare de rigoare, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar. Orientările Comisiei sunt menite să le ofere oamenilor şansa de a se bucura de odihna, destinderea şi aerul proaspăt atât de necesare în această perioadă, menţionează sursa citată. De îndată ce situaţia pe planul sănătăţii o permite, oamenii ar trebui să se poată întâlni cu prietenii şi cu familia, în propria ţară sau în alte părţi din UE, ştiind că s-au luat toate măsurile de siguranţă şi de precauţie necesare. Pachetul urmăreşte, de asemenea, să ajute sectorul turismului din UE să se redreseze în urma pandemiei, sprijinind întreprinderile şi asigurând faptul că Europa continuă să fie destinaţia de top a vizitatorilor europeni şi străini. "Dorim să creăm condiţii sigure în fiecare mod de transport, în măsura posibilului, atât pentru persoanele care călătoresc, cât şi pentru lucrătorii din domeniul transporturilor. Pe măsură ce restabilim conectivitatea, aceste orientări vor oferi autorităţilor şi părţilor interesate un cadru standard. Prioritatea noastră este de a restabili mobilitatea cât mai curând posibil, dar numai cu dispoziţii clare privind securitatea şi sănătatea", a declarat comisarul pentru transporturi, Adina Vălean. Pachetul "Turism şi transport" al Comisiei include: o strategie globală de redresare în 2020 şi în perioada ulterioară; o abordare comună a restabilirii libertăţii de mişcare şi a eliminării restricţiilor la frontierele interne ale UE, în mod treptat şi coordonat; un cadru de sprijinire a restabilirii treptate a transportului, asigurând în acelaşi timp siguranţa pasagerilor şi a personalului; o recomandare care urmăreşte să facă din voucherele de călătorie o alternativă atractivă la rambursarea în numerar; criterii pentru reluarea treptată, în condiţii de siguranţă, a activităţilor turistice şi pentru elaborarea de protocoale sanitare pentru unităţile de primire turistice cum ar fi hotelurile. Comisia intenţionează să sprijine întreprinderile din domeniul turismului prin asigurarea de lichidităţi destinate în special IMM-urilor, salvarea de locuri de muncă cu un ajutor financiar de până la 100 de miliarde de euro din cadrul programului SURE, informarea cetăţenilor cu privire la oferta turistică locală, promovarea atracţiilor şi a turismului local şi a Europei ca destinaţie turistică sigură. Comisia subliniază că flexibilitatea în temeiul normelor privind ajutoarele de stat le permite statelor membre să introducă scheme, cum ar fi schemele de garantare pentru vouchere şi alte sisteme de lichidităţi, pentru a sprijini întreprinderile din sectorul transporturilor şi al călătoriilor şi pentru a se asigura că sunt satisfăcute cererile de rambursare apărute din cauza pandemiei de COVID-19. Sistemele de vouchere pot fi aprobate de Comisie foarte rapid în urma notificării de către statul membru în cauză. De asemenea, UE continuă să furnizeze lichidităţi imediate întreprinderilor afectate de criză prin intermediul Iniţiativei privind Instrumentul de răspuns la coronavirus, în cadrul gestiunii partajate cu statele membre. În plus, Comisia a pus la dispoziţie o finanţare de până la 8 miliarde de euro pentru 100.000 de întreprinderi mici afectate de criză, împreună cu Fondul European de Investiţii. Programul SURE ajută statele membre să acopere costurile sistemelor naţionale de ocupare a forţei de muncă pe termen scurt şi ale măsurilor similare care permit întreprinderilor să protejeze locurile de muncă. Comisia sprijină, de asemenea, parteneriatele dintre serviciile de ocupare a forţei de muncă, partenerii sociali şi întreprinderi, pentru a facilita recalificarea, în special a lucrătorilor sezonieri. Comisia va colabora cu statele membre pentru a promova un sistem de vouchere în cadrul căruia clienţii să poată sprijini hotelurile sau restaurantele lor preferate. Comisia va susţine, de asemenea, campanii paneuropene de comunicare în care Europa este prezentată drept destinaţie turistică de top. Pentru a completa măsurile pe termen scurt, Comisia va continua să lucreze cu statele membre pentru a promova turismul durabil în conformitate cu Pactul verde european şi pentru a încuraja transformarea digitală a serviciilor turistice astfel încât să poată oferi mai multe opţiuni, o mai bună alocare a resurselor şi noi modalităţi de gestionare a fluxurilor de călătorie şi a fluxurilor turistice. Executivul comunitar subliniază că Europa dispune de un ecosistem turistic foarte activ. Călătoriile, transportul, cazarea, alimentaţia, recreerea sau cultura contribuie la aproape 10% din PIB-ul UE şi constituie o sursă esenţială de locuri de muncă şi de venituri în numeroase regiuni europene. 267 de milioane de europeni (62% din populaţie) fac cel puţin o călătorie privată de agrement pe an, iar 78% dintre europeni îşi petrec vacanţele în ţara lor de origine sau în altă ţară din UE. Ecosistemul turistic a fost, de asemenea, unul dintre cele mai afectate de restricţiile severe impuse circulaţiei şi călătoriilor în urma pandemiei de COVID-19. Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) prevede o reducere cu 20-30% a numărului de sosiri internaţionale, ceea ce înseamnă pierderi între 280 şi 420 de miliarde de euro pentru industria călătoriilor în întreaga lume. În Europa, vara este un anotimp crucial pentru industrie, aducând, în medie, încasări de 150 de miliarde de euro pentru sectorul turismului european şi 360 de milioane de turişti. 