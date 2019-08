Comisia Europeana ameninta Londra. Daca iese din UE va trebui sa achite 43 de miliarde de euro

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana. "Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene trebuie onorate. Acest lucru este valabil si in scenariul unui Brexit fara acord - Marea Britanie trebuie sa onoreze toate angajamentele asumate pe durata apartenentei la UE", a declarat Mina Andreeva, purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, citata de cotidianul Le Figaro. Copii romani hartuiti in scolile din Marea Britanie: "Au strigat sa ma intorc in tara mea blestemata" "Achitarea datoriilo ...