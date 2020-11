Comisia Europeana are previziuni sumbre pentru economia Romaniei anul viitor

Prognoza de toamnă a Comisiei Europene arată cifre înfrijorătoare pentru România: o scădere economică de 5,2% în acest an (urmată de o revenire de 3.3% anul viitor) și un deficit bugetar de 10,3% în acest an (urmat de deficite și mai mari în 2021 și 2022). Cifrele privind scăderea economică sunt mai optimiste decât la […] The post Comisia Europeană are previziuni sumbre pentru economia României anul viitor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.