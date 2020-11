Comisia Europeana considera ca nu este necesara aplicarea unor masuri suplimentare in cadrul procedurii de deficit excesiv a Romaniei

Comisia Europeană consideră că, momentan, nu trebuie luată nicio decizie cu privire la aplicarea unor măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv a României, în contextul incertitudinilor mari determinate de pandemia de coronavirus, informează Executivul comunitar.

CE a prezentat miercuri pachetul de toamnă pentru politica economică, care include şi o comunicare privind situaţia fiscală din România, potrivit agerpres.ro.

Comisia reaminteşte că, începând din aprilie 2020, România face obiectul procedurii de deficit excesiv (PDE), ca urmare a încălcării în 2019 a pragului privind deficitul prevăzut în tratat.

Autorităţile române şi-au prezentat în septembrie raportul cu privire la acţiunile adoptate ca urmare a recomandării, iar raportul arată spre o deteriorare a finanţelor publice în 2020 din cauza pandemiei de coronavirus.

În prognozele sale de toamnă, Comisia estimează că deficitul României va trece de 10% din PIB în 2020 şi va continua să crească în anii următori.

"Având în vedere gradul ridicat de incertitudine care persistă în contextul pandemiei de coronavirus, Comisia consideră că, în acest moment, nu trebuie luată nicio decizie cu privire la aplicarea unor măsuri suplimentare în cadrul procedurii de deficit excesiv a României", subliniază Comisia Europeană.

Executivul comunitar precizează că va reexamina situaţia bugetară a României în primăvara anului 2021 şi va lua măsurile necesare, în cadrul procedurii de deficit excesiv, la acel moment, dacă va considera oportun.

Acesta este al doilea pas din ciclul semestrului european 2021, care a început în septembrie, odată cu publicarea strategiei anuale privind creşterea durabilă, având ca nucleu conceptul de sustenabilitate competitivă. Strategia anuală privind creşterea durabilă a furnizat totodată orientări strategice statelor membre pentru elaborarea planurilor lor de redresare şi rezilienţă şi a precizat modul în care Mecanismul de redresare şi rezilienţă (Recovery and Resilience Facility - RFR) se conjugă cu semestrul european. Pachetul prezentat miercuri are la bază previziunile economice din toamna anului 2020, elaborate într-un context de mare incertitudine, conform cărora, din cauza şocului economic provocat de pandemia de coronavirus, în 2022 producţia din zona euro şi din UE în ansamblu va rămâne sub nivelul anterior pandemiei.

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, că deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetară care va fi adoptată în perioada următoare.

"Bazat pe execuţia pe care am văzut-o până acum, Ministerul Finanţelor Publice propune o rectificare bugetară, pentru anul 2020, cu un deficit bugetar de 9,1% din Produsul Intern Brut, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contracţie economică de 4,2% pentru acest an", a spus Cîţu.