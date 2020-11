Comisia Europeana - Portal pentru facilitarea comertului international pentru firmele mici si mijlocii

Comisia Europeană a lansat portalul gratuit Access2Markets pentru a sprijini comerţul întreprinderilor mici şi mijlocii dincolo de graniţele Uniunii Europene, acesta având rolul de a explica mai bine celor interesaţi acordurile comerciale şi de a ajuta companiile să se asigure că produsele lor sunt eligibile pentru reduceri de taxe, informează ANSVSA, potrivit Agerpres.

"Access2Markets transformă acest set complex de reguli în informaţii practice, astfel încât firmele mai mici să poată avea acces mai uşor la informaţii privind condiţiile comerciale pentru importul de bunuri în Uniunea Europeană şi pentru exportul de bunuri în peste 120 de pieţe externe. Portalul permite companiilor să găsească informaţii despre bunurile importate şi exportate, precum: tarife, impozite, reguli de origine, cerinţe ale produsului, proceduri vamale, bariere comerciale, statistici privind fluxul comercial. Noul portal Access2Markets include explicaţii, tutoriale şi întrebări frecvente pentru a ajuta la analizarea beneficiilor comerţului cu fiecare dintre partenerii comerciali ai UE", precizează ANSVSA, într-un comunicat remis joi AGERPRES.De asemenea, portalul lansat pe 16 octombrie oferă o prezentare generală a legislaţiei UE cu privire la produse şi servicii, precum şi detalii de contact pentru autorităţile vamale şi alte autorităţi publice din statele membre ale UE şi pentru partenerii comerciali ai UE. Firmele pot utiliza, de asemenea, portalul pentru a contacta DG TRADE (Directoratul General pentru Comerţ) pentru a raporta barierele comerciale pe care le întâmpină.

Potrivit sursei citate, instrumentul de autoevaluare Access2Markets, ROSA (Autoevaluarea regulilor de origine), oferă asistenţă specială cu privire la regulile care definesc "naţionalitatea economică" a unui produs, cunoscute sub numele de "reguli de origine". Acestea sunt personalizate în fiecare tranzacţie comercială, asigurându-se că sectoarele sensibile ale pieţei sunt protejate şi că companiile pot solicita taxe vamale reduse sau eliminate, astfel cum sunt stabilite în acord.



Fiecare produs comercializat la nivel internaţional are un cod care determină ce taxe de import şi taxe naţionale sau locale trebuie plătite. În Access2Markets, companiile pot găsi nu numai codul, ci şi ce taxe trebuie să plătească în fiecare jurisdicţie. Instrumentul My Trade Assistant al portalului permite companiilor să caute informaţii despre taxe, impozite, reguli de produs şi cerinţe, de la un produs la altul, pentru fiecare piaţă.



Portalul este optimizat pentru utilizare pe smartphone-uri şi tablete, include o serie de funcţii suplimentare uşor de utilizat pentru a ajuta oamenii de afaceri să profite la maximum de acordurile comerciale ale UE gratuit.



Portalul Access2Markets poate fi accesat fie direct la: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content, fie accesând website-urile ANSVSA şi DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti.



Uniunea Europeană are o mare reţea de acorduri comerciale cu peste 70 de ţări şi regiuni şi în prezent negociază o serie de noi oferte.