Comisia Europeana pune la bataie un miliard de euro pentru vaccinul contra COVID-19

Comisia Europeană promite un miliard de euro în cadrul eforturilor de descoperire a unui vaccin, de teste şi tratamente pentru noul coronavirus, la începutul unei conferinţe internaţionale a donatorilor, relatează DPA. Potrivit cancelarului Angelei Merkel, contribuţia Germaniei la acest efort va fi de 525 milioane de euro, informează Reuters. „Este un efort al echipei Europa„, […]