Comisia Europeana: Scaderea economica a Romaniei va fi de 6% in 2020. E un soc fara precedent de la Marea Depresiune

In Romania, Produsul Intern Brut va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021, in timp ce inflatia va atinge valoarea de 2,5% in cursul acestui an, iar in 2021 va fi de 3,1%, iar rata somajului va ajunge la 6,5% in 2020 si la 5,4% in 2021, potrivit previziunilor economice publicate miercuri de Comisia Europeana.