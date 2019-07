Comisia Europeana, scenariu pentru Brexit: Lovitura in plin pentru Marea Britanie

Brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia Europeana pregateste un pachet de ajutoare de ordinul miliardelor de euro pentru Irlanda, pentru a compensa pierderile economice provocate de un Brexit fara acord, scrie luni ziarul The Times, preluat de Reuters. Scandal in Guvernul de la Londra. Ministrul de Finante ameninta ca demisioneaza Uniunea Europeana este gata "sa cheltuiasca oricat e necesar" pentru a sprijini guvernul irlandez in cazul oricaror perturbari ale comertului, afirma o sursa diplomatica de rang inalt. Publicatia nu precizeaza valoarea exacta a pachetului de sprijin. Regatul Unit urmeaza sa se retraga din UE la 31 octombrie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...