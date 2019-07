Comisia Europeana suspecteaza Guvernul ca a umflat cifrele productiei record de porumb. Daea: Haideti dom'le, fiti cuminti!

Comisia Europeana a cerut Romaniei sa isi revizuiasca statisticile din ultimii ani legate de productia de cereale, in special porumb. Cifrele, spun oficialii europeni dupa ce le-au analizat, sunt puse sub semnul intrebarii avand in vedere ca, desi sunt cu mult mai mari fata de 2016, sunt raportate la o suprafata similara sau chiar mai mica.