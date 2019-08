Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins legea amnistiei si gratierii

comisia juridica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat astazi, in unanimitate, raport pentru respingerea legii amnistiei si gratierii. Legea ajunge in plenul Camerei, la votul final. Proiectul de lege privind amnistia si gratierea a fost initiat in 2017 de Florin Iordache si adoptat tacit de Senat in toamna anului trecut. Sesiune extraordinara la Camera Deputatilor Camera Deputatilor s-a reunit in aceasta saptamana in sesiune extraordinara, la solicitarea opozitiei. Parlamentarii opozitiei au cerut ca in sesiunea extraordinara sa fie dezbatute: abrogarea legii recursului compensatoriu, abrogarea Ordonantei 51/2019 care scoate transportul rutier interjudetean de persoane din sfera serviciilor publice, resp ...