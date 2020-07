Comisia juridica a Senatului: Persoanele care contesta carantinarea sau izolarea - monitorizate medical. Decizia primei instante este executorie

Persoanele care contesta juridic carantinarea sau izolarea vor fi monitorizate medical, iar decizia primei instante in acest sens este executorie, a decis, miercuri seara, Comisia juridica a Senatului, la dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic.