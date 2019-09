Comisia juridica din PE a respins candidatura Rovanei Plumb pentru postul de comisar european

rovana plumb google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rovana Plumb, propunerea pentru comisar european, a fost respinsa de Comisia pentru afaceri juridice din Parlamentul European, anunta Siegfried Muresan. Rovana Plumb a fost respinsa cu 15 voturi din 24. Asadar, ea nu poate fi comisar european. SCRISOARE a Ursulei von der Leyen catre Rovana Plumb. Care sunt asteptarile Rovana Plumb, nominalizata pentru postul de comisar european pentru Transporturi, a fost audiata astazi in Comisia juridica a Parlamentului European in legatura cu neclaritatile din declaratia de avere. ”Astazi, la ora 11:00, Rovana Plumb trebuie sa dea socoteala in Comisia Juridica a Parlamentului European privind neclaritatile din declaratia sa de avere. Este o audiere de care am f ...