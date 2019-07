Comisia Juridica din Senat amana o decizie privind urmarirea penala a senatorului Florian Bodog

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia juridica din Senat a amanat astazi incheierea unui raport intermediar privind avizarea urmaririi penale a fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog si solicita audierea acestuia, dupa ce Parchetul General a transmis o cerere privind obtinerea a avizului de urmarire penala pentru infractiuni de abuz in serviciu si fals intelectual. „Astazi am avut sedinta Comisiei Juridice pentru a transmite Biroului Permanent un raport intermediar in care sa solicitam un termen pentru audierea domnului senator si pentru studierea dosarului de catre membrii comisiei, de catre aparatorul domnului Bodog in prinicpiu. Am solicitat un termen de 14 zile Biroului Permanent, in care sa facem toata aceasta procedura interna pentru a depune ...