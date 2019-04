Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat raportul de modificare a Codului de Procedura Penala

Florin Iordache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a adoptat, astazi, un raport de modificare a Codului de Procedura Penala. Parlamentarii au eliminat din varianta adoptata de Senat mai multe articole declarate neconstitutionale de CCR. De asemenea, comisia condusa de Florin Iordache a modificat saptamana trecuta, in acord cu deciziile CCR, si Codul Penal. Florin Iordache, reactie DURA: Comisia de la Venetia nu e Mesia Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor intra, miercuri, la vot final, in Camera Deputatilor, for decizional. In cazul adoptarii, codurile penale vor ajunge la presedintele Klaus Iohannis pentru promulgare. Opozitia a anuntat ca va ataca din nou la CCR Codul Penal si Codul de P ...