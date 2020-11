Comisia pentru cetatenie si azil din Republica Moldova ii cere lui Igor Dodon sa respinga cererea de azil politic a fostului deputat PSD Cristian Rizea

Comisia pentru cetatenie si azil propune presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, respingerea cererii de azil politic inaintata de fostul deputat PSD Cristian Rizea, aflat in procedura de extradare si retinut deoarece fusese dat in urmarire internationala, in urma unei condamnari la patru ani si opt luni de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si spalare de bani.