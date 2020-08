Comisia ''Sparanghelul''/Prefectul Abrudean: Vidul legislativ si lipsa unei comunicari eficiente, principalele cauze ale incidentului

Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean, a declarat marţi, la Comisia parlamentară de anchetă privind românii care au plecat la cules de sparanghel, că înghesuiala din data de 9 aprilie de pe Aeroportul Internaţional din Cluj s-a produs din cauza lipsei unor reglementări clare privind organizarea şi desfăşurarea curselor sezoniere în stare de urgenţă şi a unei comunicări deficitare între instituţiile cu atribuţii în domeniu. "Cred că acest incident s-a produs printr-un concurs de factori, unii dintre ei externi, care nu au putut fi prevăzuţi. Şi aş menţiona aici în primul rând lipsa unor reglementări clare cu privire organizarea şi desfăşurarea curselor sezoniere în stare de urgenţă. Aş menţiona lipsa unei colaborări şi a unei comunicări eficiente între companiile aeriene, agenţii de recrutare, transportatori, aeroport şi pasageri şi anumite deficienţe de comunicare între instituţiile cu atribuţii directe în domeniu", a afirmat Abrudean. El a adăugat că principalul motiv care l-a împiedicat să organizeze corespunzător lucrurile a fost lipsa oricărei informaţii cu privire la aceste zboruri. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "Principala cauză, din punctul meu de vedere, care m-a împiedicat să pot organiza lucrurile a fost lipsa oricărei informaţii cu privire la aceste zboruri. Nu am avut cunoştinţă despre eveniment decât târziu, despre numărul de pasageri care au venit. Oamenii au venit independent unii de alţii. Că vorbim de aeroport, care putea să facă această informare, că vorbim de restul instituţiilor, care făceau parte din Comitetul de securitate, oricare dintre ei putea să facă o scurtă informare în acest sens şi lucrurile s-ar fi desfăşurat cu siguranţă altfel", a susţinut prefectul. Abrudean a precizat că nu a existat o coordonare unică a celor peste 1.800 de persoane care urmau să plece la muncă în Germania cu 12 curse charter de pe Aeroportul din Cluj-Napoca. "Vorbeam de lipsa de unei coordonări unice în privinţa celor 1.800 de oameni, pentru că au existat organizatori care au gestionat mici grupuri de oameni. Dar ca şi coordonare unică, o entitate, o firmă, o agenţie de recrutare care s-a ocupat de tot ceea ce înseamnă cele 12 zboruri de transportul oamenilor din judeţele de provenienţă nu a existat, nu cunosc aşa ceva", a menţionat prefectul. Potrivit acestuia, "aproximativ 1.800 de persoane, venite din 36 de judeţe, au sosit în aeroport cu diferite mijloace de transport - autocare, microbuze şi foarte multe autoturisme personale ale celor care au asigurat transportul, fără a exista o coordonare unică a acestor pasageri. Adică, oamenii au venit independent unii de alţii, doar în baza contractului de muncă pe care îl aveau şi a informaţiilor primite de la angajator, că urmează să zboare de pe aeroportul din Cluj-Napoca către destinaţie, fără să cunoască ora la care vor pleca sau alte informaţii legate de zbor". La rândul său, preşedintele comisiei, senatorul PSD Radu Oprea, a declarat că Florin Oneţ, şeful Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Cluj-Napoca, care are în subordine Biroul de Poliţie Transporturi Aeriene din Cluj, a clarificat în faţa comisiei faptul că "există un conflict "între aeroport şi firma de handling". Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO "Poliţia Transporturi ne-a lămurit că există un conflict între aeroport şi firma de handling, drept urmare, pentru data viitoare, am invitat şi reprezentanţii firmei de handling, astfel încât să putem afla de ce a fost aeroportul închis, între orele 9,00 şi 11,00, şi s-a produs acea înghesuială în afara aeroportului, în parcare, moment în care Poliţia Transporturi a trebuit să intervină, să ia listele şi să-i cheme pe toţi lucrătorii sezonieri prin porta-voce", a declarat preşedintele comisiei. Oprea a adăugat că Oneţ a mai afirmat că persoanele care urmau să plece la muncă în Germania nu aveau asupra lor contracte, ci "nişte foi" scrise în limba germană. "Am aflat, de asemenea, că nu erau contracte, cum au susţinut inspectorii de Poliţie, pentru că acele foi, nişte foi, cum le-a definit comisarul şef al Poliţiei Transporturi, erau în germană, drept urmare, nu aveau cum să ştie ce conţin acele foi, nicidecum agenţii de poliţie din filtrele care erau la Suceava spre Cluj, spre Bistriţa-Năsăud sau prin alte judeţe ale ţării, de unde au venit lucrătorii sezonieri", a punctat senatorul PSD. Următoarea şedinţă a comisiei va avea loc marţea viitoare, la ora 13,00, când vor fi audiaţi reprezentanţii firmei de handling. Întrunită în prima sa şedinţă pe 6 iulie, comisia de anchetă şi-a stabilit regulamentul. Atunci s-a decis şi trimiterea de scrisori către toate instituţiile implicate în situaţia care a dus la prezenţa a aproximativ 2.000 de români, în perioada stării de urgenţă instituite ca urmare a epidemiei de COVID-19, pe Aeroportul din Cluj Napoca pentru a pleca din ţară. AGERPRES/(A - autor: Sorinel Peneş, editor: Florin Marin, editor online: Adrian Dãdârlat)