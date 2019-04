Comisia SRI: Exista indicii ca Maior a facut presiuni in dosarul lui Klaus Iohannis, candidat la prezidențiale / DOCUMENT

Comisia parlamentară specială a Camerei Deputaților pentru controlul activității SRI afirmă, în „Raportul privind folosirea SRI de către George Maior în scopuri personale”, consultat de ȘTIRIPESURSE.RO, că ANI le-a deschis dosare lui Klaus Iohannis și Eduard Hellvig în urma unor note trimise de SRI și că există indicii că fostul șef SRI George Maior a intervenit în parcursul din instanță al dosarului lui Iohannis în 2014 înainte de prezidențiale.

„În susținerea prezentului raport au fost studiate stenogramele și documentele depuse la Comisii de către domnii: Horia Georgescu (doua audieri, insumand 166 de pagini de stenograma), George Maior (doua audieri, insumand 158 de pagini de stenograma), Sorin Blejnar (14 pagini de stenograma), Dumitru Dumbrava (171 de pagini de stenograma), Florian Coldea (249 de pagini), dar și a acțiunilor de control parlamentar efectuate la unitățile centrale ale SRI și a unor sesizări și documente depuse la Comisie”, potrivit Raportului.

„In acceptiunea Comisiei exista indicii ca George Maior, in calitate de director al SRI, a exercitat presiuni asupra lui Horia Georgescu ca acesta sa ceara devansarea termenului de judecata pentru acele dosare, sa disemineze in presa aceasta informatie, in special avand ca tinta cauza lui Klaus Iohannis, candidat la functia de Presedinte al Romaniei”, se arată în raportul comisiei SRI.

Extrase din raport:

In cazul fostului primar al municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, procedura a fost declansata de SRI pe 20.03.2013

In ziua in care Iohannis s-a inscris in PNL aceasta nota a plecat de la SRI catre ANI, „ceea ce denota un mod de lucru viicat, menit sa influenteze viata politica, deoarece decidentul la acest nivel privind transmiterea de informatii catre ANI se regasea in persoana lui George Maior”.

In aceasta situatie au mai fost un numar mare de politicieni locali, parlamentari, primari, presedinti de consilii judetene, ministri, etc.

Potrivit depozitiilor, rezulta faptul ca au existat mai multe discutii directe sau telefonice despre acest dosar intre Horia Georgescu si George Maior. In particular, s-a facut referire al convorbirea telefonica dintre cei doi, din data de 19.09.2014, purtata in reteua STS cu referire la acest dosar. Momentul coincide cu solicitarea adresata de ANI, raportata la devansarea termenului de judecata in 33 de dosare aflate pe rolul ICCJ, inclusiv cel al lui Klaus Iohannis. Comisia a solicitat STS date si informatii cu privire la aceasta convorbire. In acceptiunea Comisiei exista indicii ca George Maior, in calitate de director al SRI, a exercitat presiuni asupra lui Horia Georgescu ca acesta sa ceara devansarea termenului de judecata pentru acele dosare, sa disemineze in presa aceasta informatie, in special avand ca tinta cauza lui Klaus Iohannis, candidat la functia de Presedinte al Romaniei

Procesul a fost solutionat in favoarea lui Klaus Iohannis la Curtea de Apel Alba Iulia, in septembrie 2013, din datele detinute la nivelul Comisiei rezultand suspiciunea exercitarii de presiuni in vederea devansarii termenelor de judecata

In noiembrie 2014, ICCJ a admis judecarea pe fond a recursului formulat de ANI in dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis, in fonal procesul fiind solutionat definitiv in favoarea lui Klaus Iohannis la data de 21.01.2015

În cazul lui Eduard Hellvig, actual director SRI, raportul comisiei spune ca ANI a pornit cercetarile la 8 ani dupa presupusele fapte, in urma unei note SRI.

