Comisia SRI: George Maior a facut poliție politica

Comisia parlamentară de control SRI îl acuză pe fostul director al serviciului secret, George Maior de săvârșirea unor acte de poliție politică împotriva mai multor politicieni, printre care Klaus Iohannis și Eduard Hellvig. Informația este cuprinsă într-un raport al Comisiei de control a activității SRI, anunțat marți de președintele acestui for, Claudiu Manda (PSD)