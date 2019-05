Comisia Teritoriala Moldova a evaluat starea de sigurantǎ in exploatare a barajelor de categorie C si D pentru ZONA MOLDOVA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 9-10 mai 2019, Comisia teritorialǎ de avizare a documentatiilor de evaluare a stǎrii de sigurantǎ in exploatare a barajelor de categorie C si D pentru ZONA MOLDOVA s-a intrunit intr-o sedinta de lucru la Iasi. Au fost supuse analizei documentatiile tehnice de expertiza pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare pentru un numar total de 25 lucrari, dintre care 21 lucrari au fost autorizate, iar 4 lucrari au fost amanate, pentru a fi aduse completari la documentatii. Comisia teritorialǎ de avizare a documentatiilor de evaluare a stǎrii de sigurantǎ in exploatare a barajelor de categorie C si D pentru ZONA MOLDOVA are ca scop avizarea documentatiilor de expertiza la micile baraje aflate in toate etapele de realiza ...