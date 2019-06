Comisie de ancheta pentru anchetarea fraudelor la vot

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că va fi înființată o comisie parlamentară de anchetă pentru fraudarea alegerilor europarlamentare. „Va fi înființată o comisie cu privire la fraudele la votul de la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Am văzut că au apărut foarte multe sesizări în spațiul public și considerăm că este necesară The post Comisie de anchetă pentru anchetarea fraudelor la vot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.