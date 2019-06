Comisie de ancheta pentru investigarea eventualelor fraude de la alegerile din 26 mai. Olguta Vasilescu e presedinte

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Parlamentul a decis astazi constituirea Comisiei speciale de ancheta privind investigarea eventualelor nereguli si fraude semnalate in spatiul public cu ocazia derularii procesului electoral la alegerile din 26 mai. S-au inregistrat 259 voturi pentru infiintarea comisiei, 30 impotriva si 19 abtineri. Comisia va fi formata din 23 de membri si va putea face audierea oricarei persoane care poate avea cunostinta despre o fapta sau imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului. FRAUDA de la Europarlamentare: Olguta Vasilescu arata o noua "eroare" in procesele verbale - FOTO Raportul Comisiei de ancheta va fi depus in termen de 90 de zile de la constituire. Conform deciziei Parlamentului, presedintele acestu ...