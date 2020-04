Comisiile din Parlament au validat decretul pentru prelungirea starii de urgența

Comisiile juridice reunite au aprobat, miercuri, decretul președintelui privind prelungirea stării de urgență. Hotărarea adoptată de senatorii și deputații juriști prevede că pe durata stării de urgență periodic, la fiecare 7 zile, sau ori de câte ori este necesar, Guvernul prezintă Parlamentului un raport cuprinzând măsurile adoptate. De asemenea, la finalul stării de urgență, Curtea The post Comisiile din Parlament au validat decretul pentru prelungirea stării de urgență appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.