Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sedinta. Pe ordinea de zi, planul pentru ecarisarea incarcaturii navei Queen Hind (galerie foto)

În aceste momente, la sediul Instituției Prefectului - Județul Constanța, are loc întrunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căruia, alături de autoritățile competente, se discută pe marginea subiectului „Queen Hind”.„Cum operațiunea de ranfluare și remorcare la cheu a fost finalizată cu succes, intrăm într-o nouă etapă importantă: ecarisarea animalelor moarte pe navă, care vor fi duse la un incinerator din județul Tulcea”, precizeză CJSU.Pe ordinea de zi a CJSU Constanța se află faza a doua a contractului de ranfluare:- prezentarea planului de măsuri inaintat de DSVSA pentru ecarisarea încărcăturii navei;- modificarea și reorganizarea grupului de lucru, coordonat de ANR până în prezent, coordonarea fiind schimbată;- diverse., șef serviciu DSVSA Tulcea, prezintă planul de acțiune al DSVSA Constanța: "În această etapă ne ocupam de ecarisarea navei. Prima faza este scoaterea cadavrelor, cu următorii pași: dezinfecția personalului, numărarea și introducerea cadavrelor în recipiente etanșe, marcarea recipienților unde vor fi vizibile numărul de capete, citirea codurilor de pe inelele auriculare, capetele fara aceste inele vor fi puse in recipiente diferite. Ecarisarsa se va face pentru fiecare puncte, incepand cu puntea superioară.”„A doua operațiune este încărcarea recipienților pentru transport. Încarcarea se va face după ce se verifică dacă sunt etanșe recipientele. Transportul trebuie însoțit de aviz de mișcare. Documentele de mișcare vor fi în trei exemplare. Se va transmite către DSVSA Constanța toate datele documentelor. Fiecare mijloc de transport va fi însoțit de Jandarmeria din portul Midia până la incinerator", a spus Marius Avram.Este supus votului planul de acțiune.ABADL susține că trebuie completat cu ce rămâne lichid în apa, căci trebuie vidanjat și scos de acolo: „Faza lichidă din procesul de putrefacție al animalelor trebuie transportată la o stație de epurare".Florin Goidea a spus ca în comitet s-a stabilit că apele murdare vor fi preluate și duse o stație de epurare.DSVSA consideră că ISU Constanța ar trebui să coordoneze activitatea.George Niculescu a spus că din acest grup de lucru fac parte APM Constanța, ANR Constanța, DSP, DSVSA, ISU, ITM, Garda de Coastă, etc."Având în vedere ca anr nu mai este din acest punct coordonator al grupului, consider ca DSV ar trebui să preia coordonarea. Considerați oportun adăugarea sau eliminarea unei instituții din acest grup?", a precizat George Niculescu.Florin Goidea, director adjunct CN APM a spus că ar trebui ca Garda de Coastă să nu mai facă parte din grup, căci nu mai au autoritate pe zona respectivă.Garda de Coastă este de acord să iasă din grup. Coordonarea va fi facută de DSVSA Constanța.