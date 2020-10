Comitetul pentru Situatii de Urgenta a anulat obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in toate spatiile deschise din municipiul Galati

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Galati a anulat obligativitatea purtarii permanente a mastii de protectie in toate spatiile deschise din municipiul resedinta, asa cum stabilise in urma cu trei zile. Restrictia a ramas in vigoare doar in localitatile Cuca si Ivesti, unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile depaseste 3 cazuri la 1.000 de locuitori.