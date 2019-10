Comoara toamnei - Alimentul care conține cea mai rara vitamina. Face minuni asupra organismului

Toamna, dovleacul este una dintre vedetele din piata! Pe langa aroma placuta a deserturilor cu dovleac, acesta poate fi gatit in zeci de moduri ingenioase si, mai important decat atat, este extrem de sanatos. Dovleacul contine, printre altele, luteina, beta-caroten, vitamina A, vitaminele B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E si K, zinc, sodiu, potasiu, calciu, magneziu, fosfor, seleniu, mangan si fier. Este bogat in proteine si fibre si este o sursa excelenta de acizi grasi esentiali Omega 3 si Omega 6, potrivit doc.ro.

Dovleacul te poate ajuta sa slabesti, fiind sarac in calorii. Favorizeaza digestia si previne depunerea grasimilor, datorita unui continut mic si rar de vitamina T. In plus, dovleacul stimuleaza activitatea rinichilor, are actiuni diuretice si favorizeaza eliminarea apei in exces din organism.

Regleaza glicemia si tine nivelul colesterolului sub control, prevenind diabetul si afectiunile inimii. Tot legat de sistemul cardiovascular, substantele active din dovleac imbunatatesc circulatia sangvina periferica si previn agravarea unor afectiuni cardiovasculare degenerative.

Dovleacul contine o cantitate mare de vitamina A, 100 de grame din aceasta leguma oferindu-ne nu mai putin de 70% din necesarul zilnic. Printre altele, vitamina A este vitala pentru sanatatea mucoaselor, a ochilor, pielii, parului si unghiilor. Impreuna cu vitamina E, aceasta previne imbatranirea pielii si aparitia ridurilor.

Poti consuma dovleac si daca suferi de anemie, de oboseala cronica sau in perioadele foarte stresante. Dovleacul are efecte benefice si in caz de insomnie, depresie, nervozitate si anxietate. Actioneaza la nivel cerebral cu efect antiinflamator, calmant si tonic, calmand migrenele si imbunatatind memoria.

Dovleacul este una dintre putinele legume care actioneaza si la nivel hormonal, cu beneficii atat pentru femei, cat si pentru barbati. Creste libidoul, regleaza nivelele hormonale, calmeaza durerile menstruale si imbunatateste fertilitatea in cazul ambelor sexe.

Dovleacul are efecte antimicotice, anticancerigene, antiseptice si antivirale. Sustine sistemul imunitar, combate infectiile din organism si favorizeaza regenerarea celulara, in special la nivelul ficatului.

Dovleacul poate fi consumat fiert, la cuptor sau pe gratar. Exista persoane care il consuma si crud, desi gustul in acest caz nu este foarte placut.