Compania Aeroporturi Bucuresti, anunt pentru toti pasagerii in contextul virusului ucigas din China

Pasagerii cu simptome respiratorii care au călătorit în China sau în alte zone afectate de noul coronavirus sunt sfătuiţi să contacteze imediat serviciul medical al Aeroportului Internaţional Henri Coandă şi să raporteze istoricul de călătorie, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. “În vederea informării publicului privind pericolul reprezentat de noul coronavirus (2019-nCoV), la Aeroportul Internaţional Henri The post Compania Aeroporturi Bucureşti, anunţ pentru toţi pasagerii în contextul virusului ucigaş din China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.