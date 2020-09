Compania Arctic doneaza ventilatoare pentru terapie intensiva spitalelor din judetul Dambovita

Compania Arctic donează ventilatoare mecanice spitalelor din judeţul Dâmboviţa, ca parte a campaniei de responsabilitate socială "Arctic pentru sănătate", având ca obiectiv sprijinirea echipelor medicale care luptă împotriva crizei generate de Coronavirus, informează compania, printr-un comunicat remis, miercuri, AGERPRES.

Concepute şi produse pentru unităţi de terapie intensivă şi reanimare, ventilatoarele mecanice sunt fabricate în conformitate cu standardele internaţionale de siguranţă şi compatibilitate electromagnetică şi pot sprijini toate categoriile de pacienţi: femei, bărbaţi, copii şi adulţi, având o importanţă vitală în tratamentul Covid-19.Arcelik, lider european al industriei de electrocasnice şi compania-mamă a Arctic, a produs 5.000 de ventilatoare ATI, fără scop lucrativ, pentru a răspunde cererii interne şi internaţionale. Dintre acestea, 2.660 au fost trimise în 21 ţări, inclusiv în ţări grav afectate, precum Brazilia. Dispozitivele companiei au ajuns şi în Somalia, Afganistan, Azerbaidjan, Bangladesh, Emiratele Arabe Unite, Ciad, Daghestan, Ecuador, Kazahstan, Kirgizstan, Columbia, Libia, Nigeria, Uzbekistan, Romania, Siria, Sudan şi Maroc, pentru a sprijini eforturile de tratare a cazurilor din aceste ţări."Suntem mândri că, datorită capacităţilor flexibile de producţie ale grupului nostru şi a unei echipe de 120 de ingineri de talie mondială, care au utilizat tehnologia de ultimă generaţie disponibilă în centrul nostru de cercetare şi dezvoltare, am reuşit să producem soluţii salvatoare de vieţi în beneficiul comunităţilor noastre. Am decis să oferim tot sprijinul nostru serviciilor de sănătate şi personalului medical din judeţul Dâmboviţa, unde avem cel mai important centru de producţie din Uniunea Europeană. Solidaritatea este lucrul de care avem cea mai mare nevoie în această perioadă", a declarat Murat Buyukerk, chief executive Officer Arctic.Această donaţie se află sub umbrela campaniei de responsabilitate socială a companiei, "Arctic pentru sănătate", prin care compania Arctic evaluează în permanenţă posibilitatea adoptării unor măsuri şi acţiuni prin care să contribuie la efortul comun al societăţii în lupta împotriva COVID-19. În baza colaborării cu Crucea Roşie Română şi cu Federaţia Solidaritatea Sanitară din România, compania a donat peste 1.300 de electrocasnice, contribuind la dotarea a peste 90 de spitale şi servicii de ambulanţă cu produse necesare personalului medical şi pacienţilor.Arctic este liderul pieţei de electrocasnice din România şi unul dintre cei mai importanţi angajatori şi exportatori ai României. Cu aproximativ 4.300 de angajaţi, compania exportă 79% din producţia totală în peste 78 de ţări.Cu o istorie de aproape jumătate de secol, Arctic este parte din grupul Arcelik din anul 2002. Compania deţine cea mai mare fabrică de electrocasnice din Europa continentală, unitatea de la Găeşti producând până în prezent peste 36 de milioane de aparate frigorifice. De asemenea, deţine şi singura fabrică Industry 4.0 din România şi una din puţinele din Europa, fabrica din Ulmi, Dâmboviţa, având o capacitate de producţie de 2,2 milioane de unităţi pe an