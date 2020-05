Compania Autonet ofera Unifarm zece mașini pentru transportarea echipamentelor de protecție

Autonet Import își continuă proiectele de responsabilitate socială, dedicate combaterii Covid-19, și după ce a lansat campania “Mobilitate pentru eroi”, prin care facilitează repararea vehiculelor utilizate de către instituțiile statului în această perioadă dificilă, a încheiat un parteneriat cu Unifarm S.A., pentru ca echipamentele medicale să ajungă în timp util acolo unde este nevoie de […] The post Compania Autonet oferă Unifarm zece mașini pentru transportarea echipamentelor de protecție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.