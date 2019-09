Compania Blue Air loveste din nou! Ce a patit acest iesean

Blue Air 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un iesean revoltat de modul in care compania Blue Air trateaza pasagerii a rabufnit. Acesta a facut o comparatie intre atitudinea angajatilor de pe Aeroportul International Iasi si cei din Munchen. Dupa ce a sesizat faptul ca Blue Air Iasi taxeaza ca bagaj de cala orice bagaj de mana care nu se incadreaza perfect in masuratorile oferite, a avut surpriza de a descoperi ca in Germania acestea sunt transportate la cala fara niciun euro in plus. Scandal cu Compania Blue Air pe Aeroportul Iasi. Iata ce a patit un pasager. Pus sa plateasca in plus chiar la imbarcare "Duminica 29.09.2019 am parte de o surpriza foarte placuta cu cei de la Blue Air! Nu s-a schimbat nimic in regulamen ...