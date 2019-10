Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a semnat cu o firma din Constanta. Ce lucrari va executa (document)

a atribuit un contract de furnizare reparații acoperiș clădire călători de pe stradadinAtribuirea a avut loc la data de 09 noiembrie 2019, iar valoarea totală a achiziției este de 103.070 lei.Executarea lucrărilor de reparaţii la acoperişul clădirii de călători din staţia Mihai Viteazu, în vederea îmbunătățirii stării tehnice a clădirii și pentru asigurarea condițiilor de muncă corespunzătoare personalului CFR care își desfășoara activitatea în această clădire, conform specificațiilor din caietul de sarcini.Lucrările de reparaţii constau în refacerea integrală a acoperişului, cu respectarea situaţiei iniţiale, pentru a se evita deteriorarea structurii de rezistenţă şi vor cuprinde următoarele operații:- desfacerea învelitorii;- demontarea jgheaburilor și burlanelor;- demontarea asterealei, sarpantei, streșinii și paziei;- curățarea și evacuarea excrementelor produse de porumbei și a molozului;- refacerea coșurilor de fum degradate;- înlocuirea sorturilor de tablă;- executarea sarpantei din lemn (capriori, pane, talpi, rigle, cosoroabă);- montarea asterealei, paziei și streșinii din lemn;- montarea stratului hidroizolator de sub învelitoare;- montarea învelitorii din țiglă ceramică;- ignifugarea lemnariei cu soluție omologată;- montarea jgheaburilor și burlanelor care să asigure scurgerea apelor pluviale;- vopsirea streașinii și paziei.Durata de execuţie: maxim 60 zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 8 zileEntitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor.Firma câștigătoare estePotrivit registrului Comerțului, SC Maraton Trans S.R.L. a fost înființată în 1993. Firma are sediul social în municipiul Constanța și are un capital social subscris de 1.000 lei, integral vărsat, compus din 10 părți sociale. Valoarea unei părți sociale este de 10 lei.este asociat unic și administrator al firmei care desfășoară lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.Domeniul de activitate principal al firmei sunt activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre.Pe anul fiscal 2018, firma a înregistrat o cifră de afaceri neta de 1.022.121.648 lei, un profit de 10.492.971 lei, și un număr mediu de 213 salariați.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoriaSursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța