Companiile aeriene vor impune noi reguli de igiena, dupa reluarea zborurilor

Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat măsuri suplimentare de igienă în momentul în care companiile îşi vor relua operaţiunile, odată încheiată criza Covid-19, a anunţat Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect cu autorităţile, a declarat Rafael Schvartzman, şeful regional al IATA pentru Europa. “Vor The post Companiile aeriene vor impune noi reguli de igienă, după reluarea zborurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.