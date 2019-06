Competiția finala iXperiment 2019. Liceeni iși prezinta start-up-urile publicului clujean, la Cluj Hub

iXperiment 2

iXperiment este primul accelerator de start-up-uri creat pentru elevii de liceu din România, fiind o inițiativă care conectează sistemul educațional cu cel privat. Acesta este un laborator în cadrul căruia adolescenții vin cu cele mai creative idei prin care rezolvă problemele societății și creează contextul ideal pentru inovație.

Pentru a da viață acestor idei, iXperiment-erii obțin acces la resursele umane, informaționale și materiale din cadrul sistemului privat, făcând parte dintr-o comunitate de antreprenori de top și experți de la nivel național/international.

În perioada februarie – iunie 2019 a avut loc a 5-a ediție iXperiment, care a reunit 30 dintre cei mai creativi liceeni din România. Tinerii au lansat 7 afaceri inovative cu impact social precum, in domenii variate (e.g. educatie, non-profit, tehnologie, healthcare etc.). De asemenea, in cadrul programului iXperiment, acestia au primit susținerea unor antreprenori si lideri de succes din Romania.

Printre mentorii din cadrul comunității iXperiment se numără Anda Gansca (Knotch), Dragos Petrescu (City Grill), Dan Pitic (Pepetuum) și mulți alții.

În data de 13 iunie 2019, între orele 17:00 și 19:30, la Cluj Hub, vino să cunoști generația de liceeni antreprenori iXperiment 2019.

Tinerii antreprenori își vor prezenta afacerile inovative în fața unui juriu de experți din domenii variate:

Victor Miron – Founder • Cărțile pe față, Executive Director • Cluj Hub

Calin Sahleanu – Business Development Manager • AROBS Transilvania Software

Marius Maris – Founder • The Workaholic, TEDx Speaker

Fiecare membru al juriului va împărtăși cu audiența cele mai valoroase sfaturi pe care le-ar oferi următoarei generații de antreprenori ai României.

Let’s iXperiment! Mai multe informatii puteți găsi AICI.

