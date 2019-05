Competiție stransa in campionatul de fotbal din Portugalia: titlul se decide in ultima etapa; Benfica are cele mai mari șanse

Și-n acest an guvernul PSD susține puternic legumicultorii români. Programul pentru tomate a intrat în al treilea an de existență. Este o confirmare a reușitei și utilității sale. Fiecare legumicultor care aplică primește câte 3000 de euro/an, dacă cultivă roșii în solarii cu o suprafață de minim 1000 mp, se arata in statisticile social-democratilor.