Competitia Dolphin Cup, in plina desfasurare la Academia Hagi. Iata rezultatele inregistreaza astazi!

Vineri, 14 iunie 2019:

Sâmbătă, 15 iunie 2019:

Duminică, 16 iunie 2019:

Vineri, 14 iunie 2019:

Sâmbătă, 15 iunie 2019:

Duminică, 16 iunie 2019:

Vineri, 14 iunie 2019:

Sâmbătă, 15 iunie 2019:

Duminică, 16 iunie 2019:

Sâmbătă au continuat, pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei Hagi, întrecerile celei de-a 7-a ediții a competiției "Dolphin Cup", categoriile 2009, 2010 și 2011. Iată rezultatele înregistrate până acum:ora 9.00 New Stars București - Stars Brăila 0-2 (Grupa A)ora 9.00- Zimbru Chișinău 3-1 (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Sportul Onești 5-3 (Grupa B)ora 10.00 Interstar Sibiu - Corona Brașov 8-1 (Grupa B)ora 11.00 Atletico Arad - Poli Iași 6-2 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - Athletic Slatina 3-1 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - UTA Arad 9-1 (Grupa D)ora 12.00 Luceafărul Tr. Severin - FC Farul 3-0 (Grupa D)ora 16.00- New Stars București 9-0 (Grupa A)ora 16.00 Zimbru Chișinău - Stars Brăila 1-1 (Grupa A)ora 17.00 FCSB - Interstar Sibiu (Grupa B) 3-3ora 17.00 Sportul Onești - Corona Brașov 10-4 (Grupa B)ora 18.00 Athletic Slatina - Poli Iași 1-4 (Grupa C)ora 18.00 Atletico Arad - Champion București 5-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 5-1 (Grupa D)​ora 19.00 UTA Arad - FC Farul 2-0 (Grupa D)ora 9.00- Stars Brăila 4-0 (Grupa A)ora 9.00 Zimbru Chișinău - New Stars București 5-1 (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Corona Brașov 7-2 (Grupa B)ora 10.00 Sportul Onești - Interstar Sibiu 0-5 (Grupa B)ora 11.00 Poli Iași - Champion București 1-4 (Grupa C)ora 11.00 Atletico Arad - Athletic Slatina 5-2 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - FC Farul 5-0 (Grupa D)ora 12.00 UTA Arad - Luceafărul Tr. Severin 2-0 (Grupa D)Clasament final Grupa A: 1.9p, 2.Zimbru Chișinău 4p, 3.Stars Brăila 4p, 4.New Stars București 0p.Clasament final Grupa B: 1.Interstar Sibiu 7p, 2.FCSB 7p, 3.Sportul Onești 3p, 4.Corona Brașov 0p.Clasament final Grupa C: 1.Atletico Arad 9p, 2.Champion București 6p, 3.Poli Iași 3p, 4.Athletic Slatina 0p.Clasament final Grupa D: 1.Prosport Academy 9p, 2.UTA Arad 3p, 3.Luceafărul Tr. Severin 3p, 4.FC Farul 0p.ora 16.00 Turneul 9-16: Stars Brăila (3A) - Coroba Brașov (4B)ora 16.00 Turneul 9-16: Sportul Onești (3B) - New Stars București (4A)ora 17.00 Turneul 9-16: Poli Iași (3C) - FC Farul (4D)ora 17.00 Turneul 9-16: Luceafărul Tr. Severin (3D) - Athletic Slatina (4C)ora 18.00 Sfert de finală:(1A) - FCSB (2B)ora 18.00 Sfert de finală: Interstar Sibiu (1B) - Zimbru Chișinău (2A)ora 19.00 Sfert de finală: Atletico Arad (1C) - UTA Arad (2D)​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academt (1D) - Champion București (2C)ora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3A/4B - Pierzătoare 3C/4Dora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3B/4A - Pierzătoare 3D/4Cora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3A/4B - Câștigătoare 3C/4Dora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3B/4A - Câștigătoare 3D/4Cora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1A/2B - Pierzătoare 1C/2Dora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1B/2A - Pierzătoare 1D/2Cora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1A/2B - Câștigătoare 1C/2Dora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1B/2A - Câștigătoare 1D/2Cora 12.00 Locurile 15-16ora 12.00 Locurile 13-14ora 13.00 Locurile 11-12​ora 13.00 Locurile 9-10ora 14.00 Locurile 7-8​ora 14.00 Locurile 5-6ora 15.00 Finala mică​ora 15.00 Finala MAREora 9.00 FCSB - Zimbru Chișinău 1-7 (Grupa A)ora 9.00 Interstar Sibiu - Athletic Slatina 1-3 (Grupa A)ora 10.00- CSJ Craiova 1-7 (Grupa B)ora 10.00 Valencia București - Viitorul Cluj 3-6 (Grupa B)ora 11.00 Chelsea București - Atletico Arad 4-3 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - Stars Brăila 8-0 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Dinamyk Craiova 4-7 (Grupa D)ora 12.00 New Stars București - Kinder Târgoviște 7-2 (Grupa D)ora 16.00 FCSB - Interstar Sibiu 5-0 (Grupa A)ora 16.00 Zimbru Chișinău - Athletic Slatina 11-0 (Grupa A)ora 17.00- Valencia București 3-1 (Grupa B)ora 17.00 CSJ Craiova - Viitorul Cluj 5-2 (Grupa B)ora 18.00 Chelsea București - Champion București 6-5 (Grupa C)ora 18.00 Atletico Arad - Stars Brăila 5-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - New Stars București 9-3 (Grupa D)​ora 19.00 Dinamyk Craiova - Kinder Târgoviște 7-1 (Grupa D)ora 9.00 FCSB - Athletic Slatina 6-2 (Grupa A)ora 9.00 Zimbru Chișinău - Interstar Sibiu 3-3 (Grupa A)ora 10.00- Viitorul Cluj 3-4 (Grupa B)ora 10.00 CSJ Craiova - Valencia Academy 6-1 (Grupa B)ora 11.00 Chelsea București - Stars Brăila 6-2 (Grupa C)ora 11.00 Atletico Arad - Champion București 3-1 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Kinder Târgoviște 8-2 (Grupa D)ora 12.00 Dinamyk Craiova - New Stars București 2-5 (Grupa D)Clasament final Grupa A: 1.Zimbru Chișinău 7p, 2.FCSB 6p, 3.Athletic Slatina 3p, 4.Interstar Sibiu 1p.Clasament final Grupa B: 1.CSJ Craiova 9p, 2.Viitorul Cluj 6p, 3.3p, 4.Valencia București 0p.Clasament final Grupa C: 1.Chelsea București 9p, 2.Atletico Arad 6p, 3.Champion București 3p, 4.Stars Brăila 0p.Clasament final Grupa D: 1.Prosport Academy 6p, 2.Dinamyk Craiova 6p, 3.New Stars București 6p, 4.Kinder Târgoviște 0p.ora 16.00 Turneul 9-16: Athletic Slatina (3A) - Valencia București (4B)ora 16.00 Turneul 9-16:(3B) - Interstar Sibiu (4A)ora 17.00 Turneul 9-16: Champion București (3C) - Kinder Târgoviște (4D)ora 17.00 Turneul 9-16: New Stars București (3D) - Stars Brăila (4C)ora 18.00 Sfert de finală: Zimbru Chișinău (1A) - Viitorul Cluj (2B)ora 18.00 Sfert de finală: CSJ Craiova (1B) - FCSB (2A)ora 19.00 Sfert de finală: Chelsea București (1C) - Dinamyk Craiova (2D)​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academy (1D) - Atletico Arad (2C)ora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3A/4B - Pierzătoare 3C/4Dora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3B/4A - Pierzătoare 3D/4Cora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3A/4B - Câștigătoare 3C/4Dora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3B/4A - Câștigătoare 3D/4Cora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1A/2B - Pierzătoare 1C/2Dora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1B/2A - Pierzătoare 1D/2Cora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1A/2B - Câștigătoare 1C/2Dora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1B/2A - Câștigătoare 1D/2Cora 12.00 Locurile 15-16ora 12.00 Locurile 13-14ora 13.00 Locurile 11-12​ora 13.00 Locurile 9-10ora 14.00 Locurile 7-8​ora 14.00 Locurile 5-6ora 15.00 Finala mică​ora 15.00 Finala MAREora 9.00 New Stars București - Interstar Sibiu 2-7 (Grupa A)ora 9.00 Luceafărul Tg. Jiu - Athletic Slatina 2-0 (Grupa A)ora 10.00 CSC Ghiroda- Zimbru Chișinău 4-2 (Grupa B)ora 10.00 Dinamyk Craiova - Chelsea București 3-5 (Grupa B)ora 11.00- Champion București 7-2 (Grupa C)ora 11.00 U. Craiova - Delta Tulcea 8-0 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 3-2 (Grupa D)ora 12.00 Șoimii Dunăreni - FC Farul 6-1 (Grupa D)ora 16.00 New Stars București - Luceafărul Tg. Jiu 7-7 (Grupa A)ora 16.00 Interstar Sibiu - Athletic Slatina 8-1 (Grupa A)ora 17.00 CSC Ghiroda- Dinamyk Craiova 12-1 (Grupa B)ora 17.00 Zimbru Chișinău - Chelsea București 9-0 (Grupa B)ora 18.00- U. Craiova 4-4 (Grupa C)ora 18.00 Champion București - Delta Tulcea 4-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - Șoimii Dunăreni 7-4 (Grupa D)​ora 19.00 Luceafărul Tr. Severin - FC Farul 3-2 (Grupa D)ora 9.00 New Stars București - Athletic Slatina 3-4 (Grupa A)ora 9.00 Interstar Sibiu - Luceafărul Tg. Jiu 7-1 (Grupa A)ora 10.00 CSC Ghiroda- Chelsea București 16-2 (Grupa B)ora 10.00 Zimbru Chișinău - Dinamyk Craiova 7-1 (Grupa B)ora 11.00- Delta Tulcea 8-0 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - U. Craiova 0-4 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - FC Farul 5-1 (Grupa D)ora 12.00 Luceafărul Tr. Severin - Șoimii Dunăreni 3-2 (Grupa D)Clasament final Grupa A: 1.Interstar Sibiu 9p, 2.Luceafărul Tg. Jiu 4p, 3.Athletic Slatina 3p, 4.New Stars București 1p.Clasament final Grupa B: 1.CSC Ghiroda 9p, 2.Zimbru Chișinău 6p, 3.Chelsea București 3p, 4.Dinamyk Craiova 0p.Clasament final Grupa C: 1.7p, 2.U. Craiova 7p, 3.Champion București 3p, 4.Delta Tulcea 0p.Clasament final Grupa D: 1.Prosport Academy 9p, 2.Luceafărul Tr. Severin 6p, 3.Șoimii Dunăreni 3p, 4.FC Farul 0p.ora 16.00 Turneul 9-16: Athletic Slatina (3A) - Dinamyk Craiova (4B)ora 16.00 Turneul 9-16: Chelsea București (3B) - New Stars București (4A)ora 17.00 Turneul 9-16: Champion București (3C) - FC Farul (4D)ora 17.00 Turneul 9-16: Șoimii Dunăreni (3D) - Delta Tulcea (4C)ora 18.00 Sfert de finală: Interstar Sibiu (1A) - Zimbru Chișinău (2B)ora 18.00 Sfert de finală: CSC Ghiroda (1B) - Luceafărul Tg. Jiu (2A)ora 19.00 Sfert de finală:(1C) - Luceafărul Tr. Severin (2D)​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academy (1D) - U. Craiova (2C)ora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3A/4B - Pierzătoare 3C/4Dora 8.00 Locurile 13-16: Pierzătoare 3B/4A - Pierzătoare 3D/4Cora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3A/4B - Câștigătoare 3C/4Dora 9.00 Locurile 9-12: Câștigătoare 3B/4A - Câștigătoare 3D/4Cora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1A/2B - Pierzătoare 1C/2Dora 10.00 Locurile 5-8: Pierzătoare 1B/2A - Pierzătoare 1D/2Cora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1A/2B - Câștigătoare 1C/2Dora 11.00 Semifinale: Câștigătoare 1B/2A - Câștigătoare 1D/2Cora 12.00 Locurile 15-16ora 12.00 Locurile 13-14ora 13.00 Locurile 11-12​ora 13.00 Locurile 9-10ora 14.00 Locurile 7-8​ora 14.00 Locurile 5-6ora 15.00 Finala mică​ora 15.00 Finala MAREDavid Munteanu, Ioan Mihai - portari; Teodor Iordache, Sebastian Murguleț, Petru Racoviță, Andy Seceleanu, David Enache, Nicolae Caraiane, Cosmin Mihai, Alesio Pambuca, Dimitrie Carabaș, Alexandru Goncear, Răzvan Plugaru, Sebastian Martinenco, Luca Apetroaei, George Șifiringă - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Mihai Stere.Rareș Andrei, Eduard Antonescu, Andrei Balaban - portari, Zaid Massoussi, Mircea Gheorghe, Darius Nicolas Ion, Nikos Tararache, Christian Curt, Nicolae Terzi, Darius Constantin, Petru Zisu, David Mirică, Costa Cușu, Iustin Babu, Andrei Ciobotaru, Tasis Piștalu, Tudor Popa - jucători de câmp. Antrenor: Florin Burcea. Director coordonator: Constantin Mareș.Mihnea Pătru, Rareș Negoiță - portari, Khemais Massoussi, Andrei Dajiu, George Grasu, Ianis Mela, Cristian Murguleț, Vasian Vrișcu, David Brătianu, Alexandru Rusu, Amir Ibrahim, Mihnea Nica, Teodor Darie - jucători de câmp. Antrenor: Cătălin Săndulescu. Director coordonator: Constantin Mareș.Sursă foto: FC Viitorul