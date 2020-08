Competitia GPeC: unicul instrument din Romania dedicat optimizarii magazinelor online pentru a vinde mai mult

Competiția GPeC: Benchmark, Consultanță și Optimizare pentru a avea un magazin online de succes

Etapele prin care trece un magazin online înscris în Competiția GPeC

Imediat după înscriere, magazinul este analizat prin prisma criteriilor de preselecție (majoritatea – obligații legale), asigurându-se că respectă legislația în vigoare și nu riscă potențiale amenzi. Odată ce toate criteriile de preselecție sunt întrunite, magazinul primește certificarea TRUSTED.ro care atestă că este un magazin de încredere;

(majoritatea – obligații legale), asigurându-se că respectă legislația în vigoare și nu riscă potențiale amenzi. Odată ce toate criteriile de preselecție sunt întrunite, magazinul primește certificarea care atestă că este un magazin de încredere; Ulterior, magazinul intră în procesul de evaluare prin cele peste 200 de criterii analizate de unii dintre cei mai buni specialiști în E-Commerce și Digital Marketing din România;

analizate de unii dintre cei mai buni specialiști în E-Commerce și Digital Marketing din România; Magazinul primește raportul de evaluare conținând note și recomandări pentru fiecare din cele peste 200 de criterii, astfel încât să știe exact ce trebuie să optimizeze pentru a crește vânzările și pentru a îmbunătăți experiența de navigare a utilizatorilor;

Pe lângă explicațiile cuprinse în raport, reprezentanții magazinului online au ocazia de a discuta direct cu experții care i-au analizat website-ul pentru a primi mai multe explicații și recomandări din partea acestora (consultanță avizată în cadrul Sesiunilor de Mentorship);

Beneficiind de evaluarea detaliată și de recomandările specialiștilor, magazinul are toate resursele necesare pentru a trece la optimizări în scopul creșterii vânzărilor – acesta fiind cel mai mare beneficiu adus de Competiția GPeC afacerilor e-commerce.

Ce spun reprezentanții magazinelor online care au participat la Competiția GPeC

Orice magazin online se poate înscrie în Competiția GPeC până pe 11 septembrie 2020

Cu o tradiție de 15 ani, Competiția Magazinelor Online GPeC este considerată cel mai util instrument dedicat magazinelor online pentru a-și optimiza website-urile în scopul creșterii ratei de conversie și a vânzărilor. 72 de magazine s-au înscris deja la ediția de anul acesta a Competiției GPeC, iar înscrierile sunt în continuare deschise tuturor magazinelor e-commerce până pe 11 septembrie 2020. Din 7 iulie, cele 72 de magazine înscrise deja, au intrat în etapa de evaluare.

Orice business e-commerce (de la magazine online recent lansate, până la magazine cu vechime în piață) se poate înscrie în Competiția GPeC.

Criteriile de evaluare GPeC reprezintă cel mai detaliat ghid despre cum ar trebui optimizat website-ul unui magazin online în așa fel încât să ofere o experiență de navigare plăcută utilizatorului și să convertească mai bine / să vândă mai mult.

Website-urile magazinelor online sunt evaluate de 30 de experți în E-Commerce și Digital Marketing din România, prin peste 200 de criterii esențiale care vizează:
- User Experience (ușurința folosirii website-ului atât pe Mobile, cât și pe Desktop);
- Funcționalitățile Website-ului (verificarea tuturor formularelor și a procesului de checkout);
- Search (funcționarea căutării interne conform bunelor practici internaționale);
- SEO (indexarea în motoarele de căutare);
- Security (protecția site-ului, a bazelor de date și a informațiilor sensibile despre utilizatori);
- E-Mail Marketing (calitatea campaniilor de Newsletter);
- Content & Social Media (calitatea conținutului propriu și prezența în Social Media);
- Calitatea Serviciilor (se testează prin Mystery Shopping);
- Aspecte Juridice (respectarea legislației în domeniu și a bunelor practici).

Astfel, magazinele obțin un Benchmark complex al website-urilor și știu ce au de făcut pentru a se optimiza.

În cele 14 ediții ale Competiției GPeC de până anul acesta, peste 1.000 de magazine online au participat în acest proces, iar 93% din ele au considerat participarea extrem de utilă pentru afacerea lor.

Marius Costin, CEO F64: "Participarea în Competiția GPeC a fost un factor important în dezvoltarea și optimizarea magazinului F64 datorită recomandărilor primite din partea specialiștilor. Am avut ocazia să punem întrebări la Sesiunile de Mentorship, am aflat ultimele tendințe în marketing, am implementat recomandări pe partea de SEO și UX și am completat informații pe website legate de aspecte juridice. Practic, activitatea noastră a fost analizată dintr-o altă perspectivă, lucru care ne-a ajutat să vedem unde putem să îmbunătățim, astfel încât clienții noștri să aibă parte de o experiență mai bună."

Marius Ghenea, CEO itDepot: "Competiția GPeC, prin prisma celor peste 200 de criterii în baza cărora se realizează evaluarea fiecărui magazin online înscris, monitorizate de o echipă de 30 de experți, a reprezentat o provocare pentru echipa itDepot. E important atunci când ești pe drumul dezvoltării unui business online care, evident, vrei să aibă succes, să fii îndrumat de experți care au parcurs deja calea succesului. Pe noi ne-a ajutat participarea la GPeC să oferim clienților noștri o experiență de achiziție online cât mai bună și ne-a impulsionat să implementăm noi facilități care să îmbunătățească și mai mult interacțiunea clienților cu site-ul. A fost o experiență care a meritat toate eforturile și abia așteptăm competiția de anul acesta."

Andrei Radu, CEO Paravion: "GPeC nu este doar o competiție, este un manual bine definit pentru e-commerce. Dacă vrei să faci un business în e-commerce, Competiția GPeC este „biblia". Pe lângă informațiile utile pe care le vei primi pe baza criteriilor de jurizare, vei avea parte și de training/consultanță 1 la 1 cu renumiți jurați din domeniul e-commerce care te pot ajuta să duci afacerea la următorul nivel. Pentru mine Competiția GPeC este aur curat, învăț în fiecare an lucruri noi."

Andrei Radu, CEO Paravion: "Faptul că beneficiem mereu de o părere obiectivă, din exterior, este un plus. Criteriile de jurizare ne arată în permanență unde ar trebui să fie focusul nostru și unde am greșit. Experiența, în sine, este una care ține atât de dezvoltarea magazinului nostru și de infuzia de nou, cât și de motivarea echipei noastre."

Andrei Pantiș, CEO Flip.ro: "Suntem recunoscători Competiției GPeC întrucât datorită fiecărei ediții am învățat și îmbunătățit atât platform, cât și experiența clientului. Pe lângă toate acestea ne-a ajutat networking-ul din domeniu: având acces la know-how, am început să lucrăm cu noi parteneri ce ne-au ajutat să ne dezvoltăm în continuare."

Magazinele online interesate de un Benchmark complex al website-urilor lor în vederea optimizării acestora, se pot înscrie în Competiția GPeC până pe 11 septembrie 2020, ora 23:59.

Spre deosebire de cele 72 de magazine înscrise până pe 6 iulie, magazinele nou înscrise vor trece printr-o singură etapă de evaluare în perioada 14 septembrie – 5 octombrie și nu vor putea fi nominalizate la Festivitatea Gala Premiilor eCommmerce 2020, dar vor beneficia integral de Benchmark și de evaluarea profesionistă a website-urilor lor.

Costul înscrierii în Competiția GPeC pornește de la 299 EUR + TVA, iar valoarea benchmark-ului primit este cotată la peste 5.000 EUR (valoare de piață).

Detalii complete și înscrieri se pot face pe website-ul GPeC.