Competitie de streetball si vizite la inaltime, in week-end, la Palas

PALAS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iubitor de sport? Te invitam in acest week-end in parcul Palas, acolo unde se va desfasura o competitie de streetball, cu demonstratii si concursuri pentru public. Iar daca iti plac experientele la inaltime, mai ai la dispozitie doua weekend-uri in care poti urca la 73 de metri, in cea mai inalta cladire din Iasi. Sambata si duminica, pe 13 si 14 iulie 2019, circuitul national de baschet 3x3 Sport Arena Streetball Tour ajunge la Iasi, pe terenul de baschet special amenajat in parcul Palas. Atmosfera energica, muzica antrenanta, distractie nelimitata si multe driblinguri vor fi elementele cheie ale competitiei Raiffeisen Bank Iasi Streetball. In total, peste 280 de jucatori s-au inscris in concursul gazduit de p ...