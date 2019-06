Complicitate, sau incompetenta? Mai multi clienti Kaufland lanseaza acuzatii extrem de grave: Ni se fura

Kaufland Nicolina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o postare pe o retea de socializare, mai multi clienti Kaufland lanseaza acuzatii extrem de grave la adresa lantului de magazine. Concret, clientii se plang ca la Kaufland Nicolina li se fura sacosele lasate la intrare, iar asta chiar sub ochii angajatilor. Incidentul este unul extrem de grav, mai ales ca oamenii sunt obligati sa isi lase cumparaturile facute in alta parte la intrarea in Kaufland. Odata cu obligativitatea acestui lucru ar trebui sa vina si dreptul clientului de a beneficia de produsele lasate inainte de intrarea in supermarket. Doua ipoteze ar putea fi luate in calcul: 1. Incompetenta supermarketului de a executa o sarcina extrem de usoara, o sarcina care este obligatorie in c ...