Comportament de primar liberal: A BATUT cu pumnii si picioarele un politist local

Scandalurile se tin scai de PNL. Primarul din Podenii Noi, care are un tablou cu Nicolae Ceausescu in birou, Mihai Alionte, este acuzat ca a batut cu pumnii si picioarele un politist local. Manipulare in centrul Iasului. Cine a fost in spatele protestelor anti PSD de la Teatrul Luceafarul "Ceea ce a spus domnul politist local este nereal. Are concediu medical, vineri a venit la primarie sa ne filmeze, astazi la fel a venit la biroul meu cu o camera, i-am spus sa iasa afara, ca nu e normal si legal sa vina la munca daca are concediu medical. Cum sa il bat eu pe omul asta. Alti infractori m-au batut pe mine pe vremuri. Domnul numai din astea se tine, ne santajeaza in institutie", a icnerca ...