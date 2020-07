Compozitorul italian Ennio Morricone a murit (media)

Compozitorul italian Ennio Morricone a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, a transmis luni ANSA Newswire, citată de Reuters. Potrivit ziarului La Reppublica, Morricone a murit în noaptea de duminică spre luni, într-o clinică din Roma, unde se afla internat de câteva zile după ce căzuse şi-şi rupsese femurul. Familia lui Ennio Morricone va organiza funeralii private, a anunţat prietenul şi avocatul compozitorului, Giorgio Assumma. Ennio Morricone, distins cu premiul Oscar, a scris muzica pentru ''Once Upon a Time in the West''. El a fost autorul a peste 400 de coloane sonore din filme şi producţii de televiziune. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)